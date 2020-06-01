عاجل.. مصدر طبي أمريكي يكشف سبب وفاة "جورج فلويد"





قال مصدر طبي أمريكي، مساء اليوم الإثنين، إن التشريح الطبي يثبت أن "جورج فلويد" توفي نتيجة اختناق تسبب في قتله، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.





وفي وقت سابق من مساء اليوم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني: إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ممتعضاً لما جرى في مقتل فلويد، وسيواصل العمل من أجل تحقيق العدالة".





وتوفي جورج فلويد (46 عاما) يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

وأجج مقتل "فلويد" غضباً واسعاً في عدة أماكن بالولايات المتحدة؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو لحادث إلقاء القبض على فلويد من قبل الشرطة والتعامل معه بطريقة قاسية أدت إلى وفاته، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأحرق العديد من السيارات والمحلات التجارية.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.



