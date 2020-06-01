دينا حويدق مذيعة CBC تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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أصيبت الإعلامية دينا حويدق،بفيروس كورونا المنتشر في العالم وخصوصا في مصر في الفترة الأخيرة.



وكتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "شباب، لقد اجريت اختبار فيروس كورونا وأكتشفت أنها إيجابية.. برجاء اختبروا انفسكم إذا كنتم تعاملتوا معى خلال الأسبوع الماضى".



يشار إلي أن .دينا حويدق تقدم برنامج "it's show time" على CBC تعلن إصابتها بفيروس كورونا.





يذكر أن تم إصابة عدد كبير من الإعلاميين المصرين من ضمنهم أية عبدالرحمن، وعمر صلاح وريهام السهلي وغيرهم من مقدمي البرامج