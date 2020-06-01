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بعد دينا حويدق.. هل أصيب السقا بفيروس الكورونا؟!

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
أصيبت المذيعة دينا حويدق مذيعة "it's show time" على CBC واعلنت إصابتها بفيروس كورونا وتقدم البرنامج بمشاركة المذيعة مها الصغير زوجة النجم احمد السقا.

وتسائل الجمهور علي السوشيال ميديا حول إصابة المذيعة مها الصغير وبالتالي إصابة احمد السقا ومطالبتهم بعمل تحليل للاطمئنان على صحة نجمهم المفضل.

وحل مؤخرا الفنان أحمد السقا ضيفًا على مسلسل "الاختيار" ليكون آخر ضيوف شرف المسلسل من النجوم الذين شاركوا في حلقاته، وذلك خلال الحلقة الأخيرة من العمل.



ويشارك الفنان أحمد السقا في أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل في دور الضابط الذي يحقق مع الإرهابي هشام عشماوي الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، بعد القبض عليه في ليبيا وتسليمه للسلطات المصرية،ويعد هذا المسلسل هو الثاني الذي يظهر في الفنان أحمد السقا كضيف شرف رمضان الجاري بعد غيابه عن دراما الموسم الأهم في العام، وذلك بعد مشاركته في إحدى حلقات مسلسل "سكر زيادة" بطولة الفنانات نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

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