يجمع الخبرات.. تعرف على قاعدة بيانات "طاقات" التي أطلقتها التنظيم والإدارة

عرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عن انتهاء الجهاز من إنشاء قاعدة بيانات طاقات، والتي تستهدف إنشاء خريطة قوى بشرية لدى الدولة للاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتنمية قدرات موظفيه، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات، وتوفر هذه القاعدة مكاسب ضخمة للدولة





قاعدة بيانات

كشف الدكتور صالح الشيخ، أن موقع "طاقات" يستهدف بناء قاعدة بيانات بالموارد البشرية داخل الدولة من الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة".





تستهدف قاعدة البيانات استكشاف الطاقات البشرية المتميزة التي تملكها الدولة المصرية، كما يقوم "طاقات" بتوفير الوزارات والهيئات والجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.