ليبيا: الجيش الوطني يعلن استعادة مدينة الأصابعة من الوفاق





أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الاثنين، أن "عملية استعادة مدينة الأصابعة بدأت منذ عدة أيام"، لافتاً إبى أن أبرز أحداث اليوم هي دخول القوات إلى الأصابعة، وخروج أهالي المدينة لاستقبال الجيش الليبي بحفاوة بالغة.





وقال المسماري: إن "القوات الجوية شاركت في التمهيد لدخول القوات البرية إلى المدينة، التي كانت واقعة تحت سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس".





وبسطت قوات حكومة الوفاق يوم 21 مايو الماضي، سيطرتها على مدينة الأصابعة وعدة مدن أخرى في الغرب الليبي يوم 21 مايو الماضي.





وأوضح أن عدم نشر أي مقاطع فيديو لقوات الجيش الليبي اليوم ساهم في توفير السرية لإتمام عملية السيطرة على مدينة الأصابعة، لافتاً إلى أن القوات الجوية تواصل عملياتها لتوفير مظلة فوق غريان ومحيطها، وتمنع كتائب حكومة الوفاق من الحركة أو المناورة.



