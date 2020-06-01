توصيل الأدوية لـ2473 من المخالطين لمصابي كورونا ببني سويف (صور)

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف برئاسة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، عن توصيل الأدوية لمنازل 1474 حالة من الخاضعين للعزل المنزلي والمخالطين لمصابين بفيروس كورونا بقرى ومراكز المحافظة، ليصل إجمالي الحالات التي تم توصيل الأدوية إليهم من المخالطين 2473 بداية من تنفيذ البرتوكول إعتبارًا من ٣٠ مايو عن طريق الرائدات الريفيات الآتي تقدمن بعض الإرشادات التوعوية مع اتباع الإجراءات الوقائية.





وأكدت مديرية الصحة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تابع مع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة مستجدات الوضع الصحى، والجديد في جهود مجابهة تداعيات فيروس كورونا، والاجراءات المنفذ حيال المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وهى الحالات البسيطة من الأشخاص الذين يخضعون للعزل المنزلي طبقا للبروتوكول العلاجى المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.





وأشار وكيل الوزارة أنه تم اليوم الإثنين إستكمال توزيع حقيبة من الأدوية والمستلزمات الطبية على المخالطين للحالات المصابة بالفيروس عن طريق قيام الرائدات الريفيات بتوصيل الأدوية لمنازل الخاضعين للعزل المنزلي والمخالطين باجمالي 1474 حالة اليوم بقرى ومراكز المحافظة ليصل إجمالي من تم توصيل الادويه إليهم من المخالطين 2473 إعتبارا من ٣٠ مايو.





وذكر البيان، أن الرائدات الريفيات قامتن بتقديم بعض الإرشادات التوعوية مع اتباع الإجراءات الوقائية والتي تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسل اليدين بإستمرار مع الحرص على الراحة، وإتباع نظام غذائي متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات، فضلا عن أهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس.



