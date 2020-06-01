"الصحة" تعلن تفعيل حملة "نعود-بحذر" لممارسة الحياة بشكل تدريجي





أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، أنها فعّلت حملة "نعود_بحذر"؛ بهدف توعية المجتمع بكيفية العودة تدريجيًا للحياة الطبيعية مع أخذ الحيطة والحذر؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقالت وزارة الصحة: إن شعار الحملة يعكس مرحلة جديدة للعودة لممارسة الحياة بشكل تدريجي، ويعزز أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها كأسلوب حياة، إضافة إلى التحذير من العادات التي توسع انتشار الفيروس، مع ضرورة تعاون المجتمع وجميع القطاعات من أجل اجتياز هذه الفترة بأمان.





ونشرت عبر موقع التديونات القصيرة "تويتر" مواد توعوية؛ بهدف إيصال عدد من الرسائل من أهمها، لبس الكمامة، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية عبر استخدام الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، والتباعد الاجتماعي، وترك مسافة آمنة بمسافة مترين عند الاختلاط بالآخرين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 87142 حالة حتى الآن، وتعافي 1864 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 64306 حالات، كما تمّ تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 525 حالة.



