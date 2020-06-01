بعد اقتراب عودته للأهلي.. ماذا قدم محمد شريف مع إنبي ؟ (بالأرقام)





اقترب محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لنادي انبي من العودة للقلعة الحمراء في الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولي في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي قبل توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





وانتقل محمد شريف في بداية الموسم الحالي إلى صفوف نادي إنبي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ونجح في احتلال وصافة جدول هدافي مسابقة الدوري المصري برصيد 9 أهداف خلف عبد الله السعيد المتصدر بـ13 هدفًا.





وتلقى "شريف" عن طريق وكيل أعماله عدة عروض للرحيل عن النادي الأهلي في الموسم المقبل، حيث جاء عرضين من الدوري السعودي وعرض أخر من الدوري الإماراتي، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

ويتمسك الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر بعودة محمد شريف في الموسم الجديد بعد تألقه مع فريق إنبي، وذلك لتدعيم هجوم الفريق الأحمر وتعويض الرحيل المنتظر للأنجولي جيرالدو دا كوستا، وتحسبًا لفشل إدارة النادي في حسم تجديد إعارة رمضان صبحي أو ضمه بشكل نهائي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





ماذا قدم محمد شريف مع إنبي؟

انتقل محمد شريف صاحب الـ24 عامًا إلي النادي الأهلي في يناير 2018 قادمًا من نادي وادي دجلة، وذلك لتدعيم الهجوم الأحمر، ولكن عاني اللاعب من قلة المشاركة مع الفريق الأهلاوي وكان دائمًا جليس دكة البدلاء أو خارج قائمة الفريق، ولم يشارك سوي في مباريات قليلة مع الفريق.





ولعب "شريف" 15 مباراة خلال مشواره مع الأهلي بواقع (9 مباريات بالدوري الممتاز – مباراة بكأس مصر – مباراتين بدوري أبطال إفريقيا – 3 مباريات بالبطولة العربية)، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.





ابتعاد محمد شريف عن التشكيلة الأساسية ومباريات الأهلي دفعه لمغادرة القلعة الحمراء والخروج إعارة لنادي إنبي، وتألق معه بشكل سريع وأصبح من الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني، وقدم مستويات رائعة رفقة الفريق بالموسم الحالي قبل توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا.





وشارك "شريف" مع الفريق البترولي في 17 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية (1445 دقيقة)، وسجل 9 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، واحتل "وصافة" هدافي بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.





يذكر أن عقد محمد شريف مع النادي الأهلي يمتد حتي صيف 2022، وتبلغ قيمته التسويقية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير، 400 ألف يورو.