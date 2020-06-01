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عاجل| "أرقام جديدة ومفاجأة تسعد الملايين".. كواليس وتفاصيل بيان "الصحة" بشأن فيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:07 م
أرقام بيان وزارة الصحة اليوم بشأن كورونا
أرقام بيان وزارة الصحة اليوم بشأن كورونا
منى صموئيل
"انخفاض ملحوظ في عدد المصابين لينخفض 137 إصابة عن بيان أمس، استقرار أعداد الوفيات وفقًا لبيان الوزارة أمس".. بيان وزارة الصحة، ينتظره المصريون يوميًا للاطمئنان على الأوضاع الصحية في مصر، وآخر ما يدور من مستجدات وتطورات بشأن عدد مصابي ووفيات والمتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وزارة الصحة، تعلن يوميًا خلال البيان اليومي، حصيلة آخر أعداد للإصابات الجديدة، والوفيات، والحالات التي تماثلت للشفاء، فضلًا عن تعليمات وتوجيهات من وزارة الصحة،  للمواطنين، بشأن طقوس وعادات وتقاليد الاحتفال بعيد الفطر، في ظل الجائجة التي تشهد تزايدًا يوميًا بشكل ملحوظ.


"الفجر" تستعرض في السطور التالية أبرز ما جاء من كواليس وتفاصيل في بيان وزارة الصحة وعرض كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد في محافظات  مصر.


عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6297 حالة حتى الآن.. للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن بيان وزارة الصحة اضغط هنا

عاجل.. "الصحة" تكشف عن المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا
وكشفت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا.. لمعرفة مزيد من التفاصيل بمعدلات المحافظات اضغط هنا

مصر تسجل رقما جديدا في إصابات كورونا
كما سجلت مصر رقمًا جديدًا، في تعداد إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة، حتى الآن.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

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