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وكيل أعمال شهير ينتقد رئيس برشلونة بسبب الصفقة المنتظرة
الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:06 م
الفجر الرياضي
كشف مينجيلا عضو برشلوني ووكيل أعمال شهير عن مفاجأة كبيرة بشأن رغبة إدارة برشلونة في تخفيض رواتب اللاعبين في الموسم المقبلة.
وقال مينجيلا في تصريحات صحفية اليوم : "لاوتارو لاعب جيد لكنه ليس خليفة سواريز, هو ليس مُهاجم 9 بل يلعب في مركز جريزمان".
وتابع: "لا يمكنك انفاق 100 مليون يورو على لاعب واحد فقط ثم تطلب من اللاعبين تخفيض رواتبهم، هذا أمر لا يصدق".
وواصل: "آرثر لاعب عادي وقد قلتها سابقاً, لهذا السبب هو قابل للبيع مثله مثل أي لاعب آخر باستئناء عدد من اللاعبين".
واختتم: "ميسي ليس المشكلة, المشكلة في اللاعبين الكبار في السن الذي يتواجدون في الوقت الذي يجب على النادي تجديد الفريق".
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