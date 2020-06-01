وكيل أعمال شهير ينتقد رئيس برشلونة بسبب الصفقة المنتظرة

كشف مينجيلا عضو برشلوني ووكيل أعمال شهير عن مفاجأة كبيرة بشأن رغبة إدارة برشلونة في تخفيض رواتب اللاعبين في الموسم المقبلة.





وقال مينجيلا في تصريحات صحفية اليوم : "لاوتارو لاعب جيد لكنه ليس خليفة سواريز, هو ليس مُهاجم 9 بل يلعب في مركز جريزمان".





وتابع: "لا يمكنك انفاق 100 مليون يورو على لاعب واحد فقط ثم تطلب من اللاعبين تخفيض رواتبهم، هذا أمر لا يصدق".





وواصل: "آرثر لاعب عادي وقد قلتها سابقاً, لهذا السبب هو قابل للبيع مثله مثل أي لاعب آخر باستئناء عدد من اللاعبين".





واختتم: "ميسي ليس المشكلة, المشكلة في اللاعبين الكبار في السن الذي يتواجدون في الوقت الذي يجب على النادي تجديد الفريق".



