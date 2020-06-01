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الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:00 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
واصل النادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، جهوده في تدعيم الفريق الكروي بصفقات قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، من أجل المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.
الزمالك يخطف نجم وادي دجلة في أولى صفقاته الصيفية

واستطاع مسئولي الزمالك حسم صفقة نارية من أحد أندية الدوري المصري الممتاز، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

ونجح الزمالك في التوصل إلي إتفاق نهائي مع محمد عبد العاطي لاعب فريق وادي دجلة للانضمام لصفوف القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم بدءًا من الموسم المقبل لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض، وذلك بعدما تعثرت المفاوضات مع لاعب وسط بيراميدز نبيل عماد دونجا والذي كان يستهدف مسئولي الزمالك التعاقد معه هذا الصيف.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع إدارة نادي وادي دجلة خلال الفترة الحالية، من أجل حسم صفقة محمد عبد العاطي بعد الاتفاق مع اللاعب على الانضمام للقلعة البيضاء بداية من الموسم الجديد، لاسيما وأن عقد اللاعب مع الفريق الدجلاوي ينتهي في 2023، ولا يحق له الرحيل بدون موافقة إدارة ناديه.

أرقام محمد عبد العاطي مع وادي دجلة بالموسم الحالي

محمد عبد العاطي صاحب الـ24 عامًا خاض مع وادي دجلة 18 مباراة بواقع (17 مباراة بالدوري – 1 مباراة بكأس مصر)، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 1527 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ"عبد العاطي" وفقًا لموقع ترانسفير ماركت 250 ألف يورو.

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وادي دجلة محمد عبد العاطي دونجا الزمالك الأهلي

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