بعد مناشدة أحمد موسى.. "العدل": استخراج التوكيلات من أي شهر عقاري (فيديو)



وقال "رزق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين إنه تم رصد زحام وتكدس أمام بعض مكاتب الشهر العقاري، وفي المقابل بعض المكاتب لم تسجل سوى 8 معاملات.



وأكد مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق أن عملية استخراج التوكيلات تتم في كافة مكاتب الشهر العقاري بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، مناشدا المواطنين بعدم التكدس أمام المكاتب التي تشهد زحام.



وأشار إلى أن مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، سجلت اليوم ما يزيد عن 30 ألف معاملة، لافتا إلى أن وزير العدل أكد أهمية تقديم ع جميع الأندية الرياضية التي تضم فروعا للشهر العقاري الخدمات لكافة المواطنين وليس للأعضاء فقط.



وأوضح أن وزارة العدل مستعدة لإمداد كافة الأندية التي ترغب في فتح مكاتب التوثيق بالموظفين.





كان قد حذر الإعلامي أحمد موسى من التكدس والتزاحم أمام الشهر العقاري قائلا: "حدث تجمع أمام شهر عقاري في الجيزة، ما تأجل لبكرةا أو بعده، أو روح مكتب تاني".



وتابع "كان يجب أن ينظم المواطنون أنفسهم بالاصطفاف في طوابير"، مناشدا وزير العدل بإصدار قرار يسمح للمواطنين باستخراج التوكيلات من أي شهر عقاري بغض النظر على المنطقة الجغرافية.









في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالةوذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

أكد المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أنه يمكن لأي مواطن استخراج التوكيلات من أي شهر عقاري.