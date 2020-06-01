مصرع وإصابة شخصين في إنهيار شرفة عقار بالإسكندرية (صور)



تلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان بالإسكندرية بلاغًا بسقوط شرفة شقة سكنية بعقار كائن بشارع وهران بمنطقة العصافرة ووجود وفيات وإصابات.



وانتقل على الفور الدكتور ياسر الجندى، رئيس حى المنتزة ثان، وقوة من قسم شرطة المنتزه ثان وسيارات الإسعاف والحماية المدنية لمكان الحادث.



وتبين بالمعاينة والفحص انهيار شرفة شقة سكنية بالطابق الثاني عشر من عقار قديم بشارع وهران دائرة قسم شرطة المنتزه ثان، وتصادف مرور سيارة ميكروباص أسفل العقار، وقد أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة سيدة، وجارِ حصر الباقي واتخاذ اللازم.



على جانب اخر، قررت نيابة غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد لاشين المحامي العام، اليوم الأثنين، إخلاء سبيل عددًا من المواطنين تم إلقاء القبض عليهم لعدم التزامهم بارتداء الكمامة طبقا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي أتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



كانت النيابة قررت إخلاء سبيل المواطنين بضمان محال إقامتهم، بتوجية النصح والإرشاد، بعد إفهامهم بتقديمهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حال تكرارهم للواقعة.



وكانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حذرت العاملين والمواطنين من مغبة عدم ارتداء القمامة الواقية، خاصة عند التردد على جميع الأسواق، والمحلات، والمنشآت والمصالح الحكومية، والخاصة، والبنوك، وأثناء استقلال جميع وسائل النقل الجماعية.



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

انهارت شرفة بأحد العقارات بمنطقة العصافرة بحري، شرق الإسكندرية، اليوم الإثنين، مما تسبب في وفاة شخص، وتهشم إحدى السيارات التي تصادف وجودها بالأسفل.