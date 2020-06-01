السودان تعلن تمديد حظر التجول للحد من فيروس كورونا





أعلنت السلطات السودانية، مساء اليوم الإثنين، عن تمديد حظر التجول لمدة أسبوعين ومنع الحركة بين الولايات، مع تمديد فترة السماح بالحركة في ولاية الخرطوم من السادسة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور : أن فترة الحظر الجديدة تبدأ من ٣ يونيو المقبل، وحتى ١٨ من نفس الشهر، ويظل قرار منع التجمعات وإغلاق الكباري والأسواق الكبيرة، ونقل الركاب بين العاصمة ولايات ساريا.





ومددت السلطات السودانية إغلاق مطارات البلاد أمام حركة المسافرين حتى يوم 14 يونيو الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحسب مصدر رسمي.





ولفتت وزارة الصحة السودانية إلى أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين إلى4800، ويرتفع إجمالي الوفيات إلى 262 حالة.



