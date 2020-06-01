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محافظ الدقهلية يروي أصعب لحظاته مع كورونا بعد تعافيه (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:52 م
الدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية
داليا الحسين
قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن الإلتزام بالبروتوكول العلاجي والتعليمات الصحية يساعد على عبور أزمة الإصابة بفيروس كروونا كأنها دور برد، مشيرا إلى أن عدم الالتزام يؤدي إلى حدوث مضاعفات.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": " خلال الفترة الأولى كان لدي ثقة كبيرة، وأصعب لحظة كانت وأنا منتظر نتيجة المسحة الثانية التي يجب أن تكون سلبية.

وأضاف "الثقة والإرادة من أهم عوامل مواجهة فيروس كورونا، كون الخوف يؤثر على فعالية الدواء سلبيا"، مردفا "الأعراض تمثلت في غياب حاستي الشم والتذوق وإرهاق شديد مع ارتفاع درجة الحرارة، وقد تأتي الأعراض مجتمعة أو أحدها فقط»"

وأكد أنه تم إجراء تحليل كورونا لـ 85 مخالطا له بمبني المحافظة ثبت سلبيتهم جميعا، مشيرا إلى ان زوجته تعافت من فيروس كورونا.

ونصح المواطنين بالحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية بغسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6297 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6297 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وتابع أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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محافظ الدقهلية كورونا بوابة الفجر بروتوكول العلاج الأعراض

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