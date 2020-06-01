سجل في رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين لحجز برنامج التدريب الرقمي للترقية

الأكاديمية المهنية للمعلمين هي أحد مراكز التدريب الخاصة بوزارة التربية والتعليم تم تأسيسها عام 2008 وتختص في تخطيط الأنشطة التربوية والعمل على تنسيقها بهدف تطبيق كادر المعلمين، وحالياً في تلك الفترة يقوم عدد كبير من المدرسين بالبحث عن الأكاديمية وذلك للحجز في التدريب الرقمي للمعلمين للحصول على الترقي والذي سبق تأجيل هذا الموعد أكثر من مرة بسبب ضائقة فيروس كورونا والمعلمين في حالة إنتظار مستمر حتى وصل بهم الحال بالضيق الشديد لعدم تحديد موعد محدد لتلك الترقيات والتي تساعد في رفع رواتبهم الشهرية.









رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين لحجز برنامج التدريب الرقمي للترقية





لذلك حاولت وزارة التربية والتعليم أخذ خطوة وتحديد موعد معين وبالفعل بداية من 15 يونيو الشهر المقبل سيتم إستقبال الأكاديمية المهنية للمعلمين الراغبين في إتمام الأختبارات للحصول على الترقية ويتم تقسيم المعلمين المتقدمين إلي فئتين إلي فئة معلم وفئة معلم أول في إختبار يبلغ من الوقت ساعتين ويجيب على الأسئلة الموجودة ولكن يجب الحجز في التدريب وظهور كشوف بأسماء المعلمين المقبولين ويتم إرفاق الموعد المحدد لك والمكان للتدريب إذا تم قبولك.









كيفية حجز في برنامج التدريب الرقمي ترقية





الدخول على رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال هذا الرابط بالضغط “ هنا “.

تحديد الموعد الذي ترغب فيه للتدريب.

إدخال الكود الخاص بك وظيفتك بالتفصيل.

إدخال البيانات الشخصية مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

سيظهر الكود الخاص بك.



