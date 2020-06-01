الأرصاد: أمطار رعدية على 3 مناطق.. الثلاثاء





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، أنها توقعت هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران "شرورة – نجران"، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي "جازان وعسير"، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق "جازان، مكة المكرمة، والمدينة المنورة".





وأضافت هيئة الأرصاد: أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.





ويشهد الخليج العربي، فستكون هناك رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، تتحول مساءً إلى شمالية شرقية إلى شرقية، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.



