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الأرصاد: أمطار رعدية على 3 مناطق.. الثلاثاء
الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:38 م
الفجر السعودي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، أنها توقعت هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران "شرورة – نجران"، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي "جازان وعسير"، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق "جازان، مكة المكرمة، والمدينة المنورة".
وأضافت هيئة الأرصاد: أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
ويشهد الخليج العربي، فستكون هناك رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، تتحول مساءً إلى شمالية شرقية إلى شرقية، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.
وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
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