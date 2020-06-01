مدير علوم البيانات بكاليفورنيا يكشف سبب ارتفاع اصابات كورونا في مصر

ثمن الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان كاليفورنيا، دور الدولة في مواجهة أزمة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها للسيطرة على معدل الإصابات، حيث قامت الدولة بدورها في تطهير وتعقيم العديد من المؤسسات وغلق المطارات والرحلات الداخلية والخارجية وفرض الحظر الجزئي،.





وأشار "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إلى أن الدولة تسعى لإطالة أمد الأزمة مع بطء معدل النمو حتى لا نرهق الأطقم الطبية، منوها بأن فيروس كورونا مستمر لأغسطس، وقد يستمر لسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بناءً على سلوكيات المواطنين.





وأرجع مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة تشابمان كاليفورنيا، سبب زيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا إلى الزحام خلال الـ 10 أيام الأخيرة في شهر رمضان ويوم عيد الفطر.



