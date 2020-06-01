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عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:39 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
علي نبوي
وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني رسالة مطولة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"رسالتي "القبل الأخيرة" في موضوع الرئاسة الشرفية وعلاقتي بالنادي الأهلي؛ عندما تقدمت باستقالتي سابقاً عن الرئاسة الشرفية كان حباً في انهاء اي خلافات بعد أن سامحت في كل ما مضي ليبقي حب الاهلي في قلبي كمشجع كما كبر معي منذ صغري".

وقال مالك نادي ألميريا :"ولم اتعامل ابداً في امور النادي كوزير لدولة شقيقة و لكن كمحب و مشجع متعصب حريص علي ناديه".

وأضاف :"فحسيت اني مكاني فعلاً اني ارجع كمشجع وسط الجمهور هيكون أفضل ليا و للنادي علشان اختلاف وجهات النظر و فرق السرعة في اتخاذ القرار كان كبير".

وزاد :"ولكن عندما تم رفضها و طلب مني رئيس النادي الرجوع مرة أخري للرئاسة الشرفية".

وأشار :"لم أتردد لحظة كمحب للنادي ان ارجع للعمل علي تحقيق بعض امال و احلام الجماهير العريقة و العريضة اللي انا هفضل منهم، و أؤدي دوري علي أكمل وجه دون اي تدخل في أعمال مجلس الإدارة".

وواصل :"وتم الاتفاق علي الملفات الاساسية و المشاريع المستقبلية اللي هنشتغل عليها الفترة القادمة ... و برضو حصلت نفس المشاكل القديمة".

واستطرد :"السؤال، ليه طلبتوا اني ارجع تاني كرئيس شرفي بعد ما استقلت بدون اتفاق بين اعضاء مجلس الادارة علي رجوعي؟ لأن ده واضح جداً الأن من البطولات الوهمية التي يمارسها البعض".

وأردف :"الرجوع كان رغبة من البعض و ليس الكل. و حابب أؤكد علي اني لم أطلب الرجوع و لكن طلب مني اني ارجع من قبلكم".

وأوضح :"وعندما زرت رئيس النادي كان بسبب مرضه وزيارة مريض قمت بها لن هاذي هيا تربيتي".

وأتم :"علي العموم، حتي الأن لم يتم قبول استقالتي من النادي و انا حتي الأن لم اسحبها !!".



عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي
عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

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