أحمد سعد يشوق جمهوره بأغنيته الجديدة مع حسن شاكوش

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شارك الفنان أحمد سعد فيديو من كواليس أغنيته الجديدة مع الفنان حسن شاكوش، وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "سعد" على الفيديو قائلا "الدويتو قريبا جدا"،وضمت الأغنية بعض الكلمات منها "أنا وسط الناس يتعمل لي مية حساب.. والشهم له مكان وسطنا لو حتى غاب.. إحنا الرجولة والأدب والاحترام.. معمول لنا في الجدعنة مليون كتاب.. مايكولش عيشنا وملحنا غير الأصيل.. لو ضاقت عليه في يوم على أخوه يميل.. كلمتنا واحد وعلى الأصول متربيين.. في أي حتة معروفين من غير دليل".



وكان أحمد سعد قد أعلن سابقا عن أغنية جديدة تجمعه بالمطرب الشعبي حسن شاكوش.

