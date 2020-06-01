Advertisements

أحمد سعد يشوق جمهوره بأغنيته الجديدة مع حسن شاكوش

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:59 م
سعد وشاكوش
سعد وشاكوش
مي مرسي
شارك الفنان أحمد سعد فيديو من كواليس أغنيته الجديدة مع الفنان حسن شاكوش، وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "سعد" على الفيديو قائلا "الدويتو قريبا جدا"،وضمت الأغنية بعض الكلمات منها "أنا وسط الناس يتعمل لي مية حساب.. والشهم له مكان وسطنا لو حتى غاب.. إحنا الرجولة والأدب والاحترام.. معمول لنا في الجدعنة مليون كتاب.. مايكولش عيشنا وملحنا غير الأصيل.. لو ضاقت عليه في يوم على أخوه يميل.. كلمتنا واحد وعلى الأصول متربيين.. في أي حتة معروفين من غير دليل".

وكان أحمد سعد قد أعلن سابقا عن أغنية جديدة تجمعه بالمطرب الشعبي حسن شاكوش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسن شاكوش الفجر أخبار الفجر الفني أحمد سعد

أخبار تهمك

الخطيب يقرر التصعيد ضد الزمالك بعد لافتة "نادي القرن"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة مُذيع قناة «أون تايم سبورت» بفيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ يوم

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عضو مجلس الأهلي يشكو تركي آل الشيخ إلى النائب العام

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 14 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ 13 دقيقة

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

تامر حسني وحماقي ومصطفى حجاج يحيون إحدى حفلات الزفاف (صور)

حسن شاكوش يحيي حفل "عيد الحب" في الإسماعيلية

حسن شاكوش يعلن عن تعاونه مع المطرب أحمد سعد.. التفاصيل

"كل سنة وانت طيب يا أبو الرجولة و الجدعنة".. هكذا هنأ أحمد زاهر أحمد السقا بعيد ميلاده

الليلة.. حسن شاكوش ضيف أحمد موسى على "صدى البلد"

حسن شاكوش: "الأغاني بتاعتي بتوصف جمال المرأة وحلاوتها"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:53 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

08:39 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

05:02 م

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين