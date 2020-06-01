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البيت الأبيض: ترامب سيواصل العمل من أجل تحقيق العدالة في "مقتل فلويد"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:32 م
الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، مساء اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ممتعضاً لما جرى في مقتل جورج فلويد، وسيواصل العمل من أجل تحقيق العدالة.

وأضافت ماكناني: أن الحرس الوطني نزل إلى الشوارع من أجل خفض التصعيد، ولا يمكن للسماح باستمرار العنف والتخريب، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وتوفي جورج فلويد (46 عاما) يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

وأجج مقتل "فلويد" غضباً واسعاً في عدة أماكن بالولايات المتحدة؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو لحادث إلقاء القبض على فلويد من قبل الشرطة والتعامل معه بطريقة قاسية أدت إلى وفاته، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأحرق العديد من السيارات والمحلات التجارية.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.

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