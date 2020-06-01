أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لوزير العدل بشأن الشهر العقاري (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منطقة الجونة بمدينة الغردقة سجلت 5 إصابات فقط بفيروس كورونا، مشيرا إلى تسجيل حالة بأحد الفنادق و4 حالات من سكان المنطقة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه يجب أن يعزل المخالطون للمصابين الخمسة أنفسهم نافيا ما تردد من تسجيل 20 إصابة في الجونة.





وأشار الإعلامي إلى أنه تم عمل عدة حفلات في الجونة بلا مسئولية على الإطلاق، لافتا إلى أن هناك تنبيهات صدرت من المسئولين للداخلين إلى الجونة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





من جهة أخرى، حذر من التكدس والتزاحم أمام الشهر العقاري قائلا: "حدث تجمع أمام شهر عقاري في الجيزة، ما تأجل لبكرةا أو بعده، أو روح مكتب تاني".





وتابع "كان يجب أن ينظم المواطنون أنفسهم بالاصطفاف في طوابير"، مناشدا وزير العدل بإصدار قرار يسمح للمواطنين باستخراج التوكيلات من أي شهر عقاري بغض النظر على المنطقة الجغرافية.



