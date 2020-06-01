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أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لوزير العدل بشأن الشهر العقاري (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:35 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن منطقة الجونة بمدينة الغردقة سجلت 5 إصابات فقط بفيروس كورونا، مشيرا إلى تسجيل حالة بأحد الفنادق و4 حالات من سكان المنطقة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه يجب أن يعزل المخالطون للمصابين الخمسة أنفسهم نافيا ما تردد من تسجيل 20 إصابة في الجونة.

وأشار الإعلامي إلى أنه تم عمل عدة حفلات في الجونة بلا مسئولية على الإطلاق، لافتا إلى أن هناك تنبيهات صدرت من المسئولين للداخلين إلى الجونة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى، حذر من التكدس والتزاحم أمام الشهر العقاري قائلا: "حدث تجمع أمام شهر عقاري في الجيزة، ما تأجل لبكرةا أو بعده، أو روح مكتب تاني".

وتابع "كان يجب أن ينظم المواطنون أنفسهم بالاصطفاف في طوابير"، مناشدا وزير العدل بإصدار قرار يسمح للمواطنين باستخراج التوكيلات من أي شهر عقاري بغض النظر على المنطقة الجغرافية. 



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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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كورونا بوابة الفجر العدل الجونة الإعلامي أحمد موسى

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