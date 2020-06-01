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بـ37 سريرًا.. "الفشن المركزي" جاهزة لاستقبال مصابي كورونا ببني سويف

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، اليوم الأثنين، عن انتهاء تجهيزاتها لإستقبال مصابي فيروس كورونا في دور كامل بالمستشفي تم تخصيصه كغرف عزل صحي للحالات الإيجابية للفيروس.

وصرح الدكتور كريم جمال مدير المستشفي، بإنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف وتوجيهات الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة تم تجهيز دور كامل بالمستشفي يضم 37 سريرًا تستخدم عزل لإستقبال المصابين بفيروس كورونا من ابناء مراكز جنوب بني سويف "الفشن وببا وسمسطا".

وأضاف "جمال" أنه سبق أن تم تجهيز 5 غرف عزل بالمستشفي لعلاج الحالات المشتبة في إصابتها بفيروس كورونا وانه بعد أرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا قام بمساعدة الدكتور احمد ابراهيم نائب مدير مستشفي الفشن بتجهيز دور كامل بالمستشفي يضم 37 سرير لعزل المصابين بفيروس كورونا وعلاجهم مع توفير كافة الأطقم الطبية وتوفير كافة المستلزمات والادوية.

وأشار مدير مستشفي الفشن، إلي أنه في اطار المشاركة المجتمعية وبمساهمة عددًا من المتبرعين سيتم تزويد مستشفي الفشن المركزي بـ20 سرير إضافيًا لدعم المستشفي في مواجهة الظروف الطارئة والراهنة لإستيعاب أكبر عدد ممكن من مصابي فيروس كورونا من ابناء المراكز الجنوبية للمحافظة.

وكان الدكتور مصطفى هارون نقيب اطباء بني سويف، صّرح، الجمعة، بإن مجلس الوزراء قّرر تحويل مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة إلى مستشفى حجر صحي، لإستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك بناءًا على التنسيق مع الدكتورة هاله زايد وزير الصحة.

وأشار نقيب الاطباء، في تصريحات خاصة، إلى أن إدارة مستشفى التأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد يحيى إسماعيل، قامت، مساء اليوم، بإخلاء المستشفى ونقل المرضى المتواجدين بأقسامها الى مستشفى بنى سويف التخصصى " العام سابقا"، إستعدادا لإستقبال مصابي كورونا، بدًا من غدًا السبت.

وناشد "هارون" اللجنة العلمية لتنسيق وتحويل مصابي كرونا (105) بمراعاة تخصيص مستشفى التأمين الصحي لإستقبال المصابين بفيروس كورونا من ابناء محافظة بني سويف، نظرًا لزيادة أعداد المصابين وكذلك ضعف الخدمة الطبية بالمحافظة، لافتًا إلى أن مستشفيات ببا واهناسيا وسمسطا المركزي خارج الخدمة الطبية لدخولها عملية إحلال وتجديد وكذلك إستمرار أعمال التطوير بمستشفى بني سويف التخصصي.

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