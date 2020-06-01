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تامر أمين: فيروس كورونا أمام فيلم بطولته الشعب المصري

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
انتقد الإعلامي تامر أمين، استهتار بعض المصريين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قائلًا: "اللي بيعمله الشعب المصري مع كورونا يخلي الفيروس يموت من الضحك، الفيروس الآن أمام فيلم بطولته الشعب المصري". 

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، أن لسان حال الفيروس يقول الآن:" ما رأيته في مصر لم أراه في كل دول العالم....المصريين ييحطوا الفيروس في السندوتش".

وأشار إلى أن الشعب المصري أكثر شعب احتفل بفيروس كورونا، معقبًا: "واضح إن في علاقة خاصة جمعت الشعب المصري بفيروس كورونا، الفيروس دلوقتي قاعد فطسان على نفسه من الضحك، إيه الزحمة اللي موجودة في المترو والشارع، ده شعب لم يسمع أبدًا عن جائحة كورونا"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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