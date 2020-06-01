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أسعار الذهب تتحول للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:31 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تحول في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، لتتراجع  بعد جلسة متقلبة وسط ترقب التوترات الأمنية والسياسية في الولايات المتحدة.

جاء هبوط أسعار المعدن الأصفر مع صعود الأسهم خلال التعاملات وسط تجاهل التوترات السياسية مقابل تركيز المستثمرين على إعادة فتح الاقتصاد.

واستفاد المعدن الأصفر خلال الجلسة من الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة بسبب وفاة المواطن الأمريكي جورج فلويد بيد أحد أفراد الشرطة، ما أثار موجة من الغضب الشعبي في البلاد.

وعلى صعيد آخر، استمرت التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين بعد انتقاد الحكومة الصينية بالأمس تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الوضع الخاص لهونج كونج إذا فرضت بكين قوانين جديدة للأمن القومي على المدينة.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات، فيما تحسن النشاط الصناعي الأمريكي بأقل من التقديرات خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس هامشياً بنحو 0.08 بالمائة ليصل إلى 1750.30 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1761 دولاراً خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1736.27 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 97.873.

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