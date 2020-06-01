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وسط إجراءات احترازية مشددة.. وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان محور الشهيد الرائد باسم فكري

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
تفقد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل واللواء اشرف الداودي محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ محور الشهيد الرائد باسم فكرى الذي يربط بين مدينتي قوص ونقادة وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع وذلك بحضور مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري والشركات المنفذة للأعمال وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وبدأ وزير النقل ومحافظ قنا جولتهما بتفقد كوبري الطريق الصحراوي الشرقي والذي تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100%، ثم تابعا جولتهما بتفقد الأعمال الإنشائية بكوبري ترعة الكلابية الذي يربط المحور بطريق مصر اسوان الزراعي الشرقي وهو احد القطاعات الرئيسية بمحور الشهيد الرائد باسم فكري، واستمعا الي شرح مفصل عن معدلات تنفيذ هذا القطاع التي بلغت حوالي 84.6%، كما استمعا لشرح كامل عن كافة قطاعات المحور والأعمال المنفذة والأعمال الجاري تنفيذها.

وتابعا جولتهما بتفقد كوبري اعلي النيل وهو القطاع الرئيسي بالمحور حيث يبلغ طوله حوالي 960 متر، واستمعا الي شرح من المهندس المشرف على تنفيذ هذا القطاع عن معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز الفعلي والتي بلغت حوالي 85%، وشدد الوزير علي المسئولين المتابعة الدقيقة والمستمرة لمختلف الأعمال بكافة قطاعات المحور والعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة وبالمواصفات والمعايير الفنية العالية.

وأكد المُهندسين القائمين على تنفيذ المشروع على ان نسبة تنفيذ اجمالي الأعمال بالمحور بلغت حوالي 85%، مشيرا الي ان المحور تبلغ تكلفته حوالي 1.5مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.20 متر، وأضاف أن المحور يضم 15 كوبرى بطول 2270 متر و15 نفق بطول 460 متر منها عدد 6 كباري رئيسية بطول 1600 متر بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوي الشرقي - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعي الشرقي - الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوي الغربي ) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـترع والمصـارف حيث سيساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل وسيساهم في تسهيل الحركة المرورية.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الداودي علي ان محور الشهيد الرائد باسم فكري يمثل طفرة تنموية حقيقية علي ارض المحافظة حيث سيساهم في ربط مدن المحافظة ببعضها البعض وزيادة معدلات الامان من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية كما سيخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية والتي توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وسط إجراءات احترازية مشددة.. وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان محور الشهيد الرائد باسم فكري
وسط إجراءات احترازية مشددة.. وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان محور الشهيد الرائد باسم فكري
وسط إجراءات احترازية مشددة.. وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان محور الشهيد الرائد باسم فكري
وسط إجراءات احترازية مشددة.. وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان محور الشهيد الرائد باسم فكري
وسط إجراءات احترازية مشددة.. وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان محور الشهيد الرائد باسم فكري
وسط إجراءات احترازية مشددة.. وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان محور الشهيد الرائد باسم فكري

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