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وكيل "إسكان النواب" يتوقع انحسار كورونا في مصر الشهر المقبل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:26 م
النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي
دينا إبراهيم
أشاد يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحالة التأهب والاستعداد التي اتخذتها مختلف الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد وخاصة بعد الزيادة في أعداد الإصابة والوفيات في الأسبوع الأخير خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا علي أهمية توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمحافظين بضرورة عدم التقاعس والنزول للشارع لمتابعة ارتداء المواطنين للكمامة ومتابعة مختلف الإجراءات الصحية والطبية المتخذة في البلاد.

وأضاف المغازي في بيان له، اليوم الأحد، أن التقديرات الأخيرة طبقًا لتصريحات رئيس الوزراء تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يتطلب المتابعة الشديدة على مدار اليوم، وتأكيده أنه خلال المرحلة الماضية كان يتم الاكتفاء باستقبال الحالات المطلوب علاجها بمستشفيات العزل.

وأوضح النائب أنه مع تزايد أعداد المصابين بفيروس الكورونا تم اتخاذ قرار قبل عيد الفطر بضم عدد أكبر من المستشفيات يصل إلى 320 مستشفى منتشرة على مستوى المحافظات تتبع وزارة الصحة بخلاف المستشفيات الجامعية، لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج. 

وأشاد عضو مجلس النواب بحالة الاستعداد التامة في مختلف المؤسسات لمجابهة الوباء والعدوي، متوقعا أن تنحسر الإصابات بكورونا بعد قرابة شهر من الآن وفق بعض التقديرات الصحية.‎

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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