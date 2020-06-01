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الرئيس الأمريكي يصف حكام الولايات بـ"الضعفاء"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:08 م
الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
وكالات

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، الانتقاد إلى حكام الولايات الأمريكية، ووصفهم بأنهم "ضعفاء"، مطالباً بتنفيذ أقسى حملات القمع على المحتجين خلال ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة في عشرات المدن الأمريكية.

وقال ترامب للحكام: إنه يتعين عليكم أن يصبحوا أقسى بكثير وسط احتجاجات تشهدها الأمة وانتقادات لاستجاباتهم، ومعظمكم "ضعفاء" وعليكم اعتقال الناس.

وتأججت أيام الاحتجاجات بسبب مقتل جورج فلويد، الذي مات بينما خنقه شرطي بوضع ركبته على عنقه في مينيابوليس، وتحولت الاحتجاجات للعنف في عدة مدن، وشهدت نهباً وفوضى واندلعت النيران في الحديقة الشهيرة أمام البيت الأبيض.

وحث "ترامب" الحكام على نشر الحرس الوطني، الذي نسب إليه الفضل في المساعدة على تهدئة الوضع مساء اليوم في مينيابوليس، مطالباً باتخاذ إجراءات صارمة مماثلة في المدن التي تعرضت أيضاً لتشنج من العنف، مثل نيويورك وفيلادلفيا ولوس أنجلوس.

وقال: "عليكم القبض على الأشخاص وعليكم تتبع الأشخاص، وعليكم وضعهم في السجن لمدة 10 سنوات ولن ترى هذه الأشياء مرة أخرى أبدًا، ونحن نفعل ذلك في العاصمة واشنطن وسنقوم بشيء لم يره الناس من قبل".

كما أبلغ الحكام بأنهم يجعلون أنفسهم "يبدون مثل الحمقى" لعدم استدعاء المزيد من الحرس الوطني لاستعراض للقوة في شوارع المدينة.

وقال وزير العدل الأمريكي بيل بار للحكام: إن عليهم "السيطرة على الشوارع والتحكم لا أن يكونوا رد فعل للحشود، وحثهم على ملاحقة مثيري الشغب".


وتوفي جورج فلويد (46 عاما) يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

وأجج مقتل "فلويد" غضباً واسعاً في عدة أماكن بالولايات المتحدة؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو لحادث إلقاء القبض على فلويد من قبل الشرطة والتعامل معه بطريقة قاسية أدت إلى وفاته، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأحرق العديد من السيارات والمحلات التجارية.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.

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