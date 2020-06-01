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حازم إمام: لقب القرن الإفريقي يجب أن يكون للزمالك

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:31 م
حازم إمام
حازم إمام
ريهام عبد المحسن
صرح حازم إمام نجم منتخب مصر وعضو اتحاد كرة القدم المصري السابق أن الزمالك يستحق لقب نادي القرن.

ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لقب القرن الأفريقي للأهلي على الرغم من حصوله على إجمالي 7 بطولات قارية في الوقت الذي حصل فيه الزمالك على 9 ألقاب قارية قبل أن يعلن مسئولو الاتحاد القاري عن تحديد النقاط كمعايير لحسم لقب نادي القرن الأفريقي.

وقال حازم في تصريحات عبر أثير إذاعة أون سبورت:"هذا الملف مفروغ منه بالنسبة لجماهير الزمالك، لديهم اقتناع شديد بأن لقب القرن الأفريقي كان يجب أن يكون من نصيب القلعة البيضاء".

وأضاف:"أنا أيضًا لدي نفس الاقتناع، عدد بطولات الزمالك كان أكبر من الأهلي بجانب حصد دوري أبطال أفريقيا بنسبة أكبر من الأحمر والتي تعتبر البطولة الأهم".

وتابع:"نقاط دوري الأبطال كان يجب أن تكون أكبر من مسابقة أبطال الكؤوس، حيث يشارك في دوري الأبطال الأندية الأقوى في بلدانها بعد حصد لقب الدوري".

وعن مصير الدوري، اختتم إمام تصريحاته قائلاً:"مصير اللقب غامض بشكل كبير، حتى اللجنة الخماسية لا تعرف مصير البطولة سواء بالاستكمال أو إلغاء الموسم".

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لقب القرن الحقيقي رياضة الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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