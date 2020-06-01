تفاصيل غلق مخزنين وضبط 3 طن و700 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية





وأوضح رئيس الحي أن حملة اليوم استمرت فى اعمالها بمناطق حى الاشجار والمجزر ومدينة مبارك ومنطقة ابوالليل بالمنصورة.



وقال محافظ الدقهلية ان انطلاق هذه الحملات يأتى فى اطار تفعيل الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة والتى تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدات المحلية الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.





وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملات المكبرة تم التوجيه لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لتعميمها بنطاق المحافظة بهدف الارتقاء بالشارع الدقهلاوي وتحقيقُا لإرضاء المواطنين، مؤكدًا على ضرورة أن يعمل جميع التنفيذيين بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من اجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية.



وفي ذات السياق اكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامه وصحة وحياه المواطنين.

تمكنت حملة شنتها مديرية الشئون الصخية بمحافظة الدقهلية، من غلق مخزنين وضبط 3طن و700 كيلو جبن رومي وسكر غير صالحة للاستهلاك.أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط 3 طن و720 كيلو جبن رومي وسكر بمخزنين بناحية العصافرة التابعة لمركز المطرية مخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية والصحية للتداول.ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أنه تم المرور على مخزن منتجات ألبان بناحية العصافرة،وتم ضبط ستين قرص جبن رومي باجمالي وزن قدره سبعمائة وعشرين كيلو جرام وذلك لتغير فى خواصه الطبيعية ووجود عفن أخضر ظاهري،فضلا عن عدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص.كما تم المرور على مخزن تعبئة سكر بذات الناحية وتم ضبط 3 طن من صنف سكر بلدنا متغير فى خواصه الطبيعية والمخزن غير مرخص ووجود خطر داهم لوجود مواسير سقوط فى جميع انحاء المخزن،وتم تحرير محاضر بالمخالفات.وعلى صعيد اخر كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقب إستئنافه لعملة اليوم بديوان عام المحافظة بعد تعافية من الاصابة بكورونا،بإطلاق حملة مكبرة لاعمال النظافة ورفع التراكمات بالمنطقة المركزية بمحافظة الدقهلية والتى تشمل مركز المنصورة ومركز ومدينة طلخا وكلا من حي شرق وحي غرب مدينة المنصورة، استمرت اليوم الحملة المكبرة لرفع التراكمات بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة باشراف محمد امين رئيس الوحدة المحلية لحي غرب.