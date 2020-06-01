البورصات الأوروبية ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

اختتم البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع مع عودة الاقتصادات منطقة اليورو للعمل نسبياً.





واستفادت البورصات الأوروبية من إعادة فتح معظم اقتصادات القارة العجوز وعودة الإنتاج نسبياً.





ومع ذلك، يترقب المستثمرون اضطرابات واحتجاجات ومسيرات في الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد على أيدي شرطة مينيابوليس في نهاية الأسبوع الماضي.





وفرض حكام المدن الكبرى مثل لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا و12 ولاية على الأقل حظر التجوال، مع انتشار الحرس الوطني في عدة ولايات.





وعلى صعيد تطورات فيروس كورونا، كسر عدد الإصابات حول العالم حاجز المليون السادس، ووصل عدد الوفيات إلى ما يزيد عن 372 ألف وفاة حتى الآن.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تحسن نسبي للنشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، كما تعافى النشاط الصناعي في ألمانيا لكن بأقل من التوقعات.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.1 بالمائة إلى 354.2 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 6166.4 نقطة.





وزاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.4 بالمائة ليسجل 4762.7 نقطة، بينما توقفت التداولات في السوق الألماني اليوم بسبب عطلة رسمية.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 2649 دولار.