Advertisements

البورصات الأوروبية ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
اختتم البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع مع عودة الاقتصادات منطقة اليورو للعمل نسبياً.

واستفادت البورصات الأوروبية من إعادة فتح معظم اقتصادات القارة العجوز وعودة الإنتاج نسبياً.

ومع ذلك، يترقب المستثمرون اضطرابات واحتجاجات ومسيرات في الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد على أيدي شرطة مينيابوليس في نهاية الأسبوع الماضي.

وفرض حكام المدن الكبرى مثل لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا و12 ولاية على الأقل حظر التجوال، مع انتشار الحرس الوطني في عدة ولايات.

وعلى صعيد تطورات فيروس كورونا، كسر عدد الإصابات حول العالم حاجز المليون السادس، ووصل عدد الوفيات إلى ما يزيد عن 372 ألف وفاة حتى الآن.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تحسن نسبي للنشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، كما تعافى النشاط الصناعي في ألمانيا لكن بأقل من التوقعات.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.1 بالمائة إلى 354.2 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 6166.4 نقطة.

وزاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.4 بالمائة ليسجل 4762.7 نقطة، بينما توقفت التداولات في السوق الألماني اليوم بسبب عطلة رسمية.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 2649 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منطقة اليورو كورونا عودة الاقتصاد جورج فلويد البورصات الاوروبية

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ 7 دقائق

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

عاجل - إصابة مُذيع قناة «أون تايم سبورت» بفيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

عضو مجلس الأهلي يشكو تركي آل الشيخ إلى النائب العام

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ ثلث ساعة

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ يوم

الخطيب يقرر التصعيد ضد الزمالك بعد لافتة "نادي القرن"

منذ ساعة و نصف

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

البورصات الأوربية تغلق على ارتفاع مع عودة المحادثات التجارية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس

البورصات الأوروبية تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة أسعار النفط

البورصات الأوروبية ترتفع بنهاية التعاملات اليوم

البورصات الأوروبية تسجل أفضل أداء شهري في 5 سنوات

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:53 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

05:02 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

عاجل - إصابة مُذيع قناة «أون تايم سبورت» بفيروس كورونا

08:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين