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وزيرة الثقافة تواصل اجتماعاتها الدورية برؤساء القطاعات لمناقشة خطة العمل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:08 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
الفجر الفني

فى اطار اجتماعاتها الدورية برؤساء الهيئات والقطاعات عقدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اجتماع مع كل من الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية وعدد من القيادات الفنية والادارية بدار الاوبرا تلاه اجتماع اخر مع الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى واسماعيل مختار رئيس البيت الفنى وسامح بسيونى مدير فرقة مسرح المواجهة لمناقشة المشروعات الفنية التى سيتم تنفيذها بعد انحسار فيروس كورونا المستجد واستئناف الحياة الطبيعية فى مصر. 
وخلال الاجتماع ناقشت عبد الدايم دراسة استثمار وتجهيز المساحات المفتوحه في ساحات الاوبرا استعداداً لعودة النشاط ، واكدت على ضرورة تنفيذ برامج فنية وثقافية تهدف الى الارتقاء بالذوق العام ونشر الوعي بقضايا المجتمع وشددت على اهمية الالتزام باتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمه لضمان سلامة الجمهور والفنانين والعاملين حال استئناف النشاط مع ضرروة الحرص على الاستمرار في تقديم رسالة وزارة الثقافة الهادفة الى تشكيل الوعي والحفاظ على قيم المجتمع .  
كما وجهت وزير الثقافة بتقديم انتاج مسرحى جديد يتناول قصص الكفاح المشرف للقوات المسلحة والشرطة وابطال الجيش الابيض فى مواجهة وباء كورونا والتصدى لتداعياته ، مشيرة ان فن المسرح احد اشكال التعبير الصادق عن واقع المجتمع ، ووجهت بضرورة الحفاظ على النجاح الذى حققه مسرح الدولة خلال الفترة الماضية وقبل تعليق النشاط والذى تمثل فى الاقبال الجماهيرى على العروض وتعليق لافتة كامل العدد بما يعكس قدرة الفنون الجادة على جذب مختلف الشرائح الاجتماعية ، مؤكدة الاستعداد التام لاستئناف النشاط فور رفع الاجراءات الاحترازية المطبقة حاليا .

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