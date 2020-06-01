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وزير التعليم العالي: بعد أسبوعين يمكن تحديد موعد انكسار موجة كورونا (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:10 م
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
داليا الحسين
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الأوبئة تمر بثلاث مراحل، حيث بدأت مصر بتسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا ثم وصل إجمالي الإصابة إلى 25 ألف إصابة.

وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد "، مساء الإثنين، أن المصاب بكورونا قد ينقل العدوى إلى 3 أشخاص أو 4 وهو ما يستدعي ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بحيث يعتبر كل مواطن نفسه رقم صحيح في المعادلة، مشيرا إلى أن توقعات أرقام الإصابات تأتي بناء على تحليل ودراسة الإصابات خلال المراحل الماضية.

وأضاف وزير التعليم العالي: "مواجهة أي فيروس تعتمد على أمرين العثور على لقاح إما قطع دائرة الانتشار"، متوقعا الوصول إلى 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة. 

وأردف "كافة الاحتمالات واردة في الأوبئة بمختلف أنحاء العالم والرهان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الأسابيع المقبلة لكسر حدة الارتفاع وتغيير معدل الإصابات"، معقبا: "الحكومة عاملة اجراءات رائعة في أزمة كورونا الالتزام في الأسبوعين المقبلين سيساهم في التقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأكد عبد الغفار، أنه لا يوجد مشكلة في استقبال مرضى كورونا في المستشفيات، لافتا إلى أنه بعد أسبوعين من الآن يمكن تحديد متى ستنكسر موجه الارتفاع.



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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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