وزير التعليم العالي: بعد أسبوعين يمكن تحديد موعد انكسار موجة كورونا (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الأوبئة تمر بثلاث مراحل، حيث بدأت مصر بتسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا ثم وصل إجمالي الإصابة إلى 25 ألف إصابة.

وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد "، مساء الإثنين، أن المصاب بكورونا قد ينقل العدوى إلى 3 أشخاص أو 4 وهو ما يستدعي ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بحيث يعتبر كل مواطن نفسه رقم صحيح في المعادلة، مشيرا إلى أن توقعات أرقام الإصابات تأتي بناء على تحليل ودراسة الإصابات خلال المراحل الماضية.





وأضاف وزير التعليم العالي: "مواجهة أي فيروس تعتمد على أمرين العثور على لقاح إما قطع دائرة الانتشار"، متوقعا الوصول إلى 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.





وأردف "كافة الاحتمالات واردة في الأوبئة بمختلف أنحاء العالم والرهان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الأسابيع المقبلة لكسر حدة الارتفاع وتغيير معدل الإصابات"، معقبا: "الحكومة عاملة اجراءات رائعة في أزمة كورونا الالتزام في الأسبوعين المقبلين سيساهم في التقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد".



