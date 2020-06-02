من التعقيم إلى ضبط المخالفين.. الداخلية تحارب فيروس كورونا

بدأت الحكومة المصرية، خطة التعايش مع فيروس كورونا، حيث أجبرت بداية من 30 مايو، المواطنين على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات، وفرضت غرامة مالية قدرها أربعة آلاف جنيه، وفرضت حظر التجوال لمنع تفشي وباء كورونا.





ضبط المخالفين

وتشن وزارة الداخلية حملات، لاستهداف الخارجين عن القانون، بهدف حماية المواطنين من خطورة انتشار الفيروس، واستطاعت خلال 24 ساعة ضبط 5178 شخصا مخالفا لقرار حظر التجوال.





حملات وزارة الداخلية

في السياق، ضبطت قوات الأمن 1565 سيارة مخالفة، و143 دراجة نارية، و112 مركبة "توك توك"، و293 محلًا مخالفًا لقرار الغلق، واتخذت قوات الأمن الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه القضايا، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.





استهداف المخالفين

ونجحت حملات أجهزة وزارة الداخلية، بكل مديريات الأمن، خلال 24 ساعة في ضبط 198 مخالفة فى مجال غلق المحلات والمطاعم والمراكز التجارية، في إطار تنفيذ الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة لمنع فيروس "كورونا".





وقررت الدولة تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وتوجيه الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية للتصدى لإخفاء السلع ورفع أسعارها، ومواجهة أشكال الغش التجاري، والرقابة الأسواق وتكثيف الحملات والمحلات العامة.





ضبط المخالفين

ووجهت وزارة الداخلية حملات أمنية على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية ضد سائقي كل أنواع السيارات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات)، واتخاذ اللازم تجاه أي راكب دون الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم.





ويعتبر كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين.