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ريال مدريد يُحدد بديل بوجبا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حسم موقفه من التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وإدواردو كامافينجا نجم رين الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن زين الدين زيدان يصر بشدة على التعاقد مع بول بوجبا، حيث أن المدير الفني الفرنسي يضع نجم مانشستر يونايتد كأولوية في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بوجبا ينتهي تعاقده في 2021 وأن مسئولي الملكي سيجدون صعوبة في التعاقد معه بسبب راتبه الضخم وطلبات مانشستر يونايتد المالية المرتفعة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في حال فشل ريال مدريد في التعاقد مع بول بوجبا فإنه سيتجه نحو التعاقد مع كامافينجا، حيث أن زيدان حريص على تدعيم خط وسط الملكي بصفقة من العيار الثقيل.


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