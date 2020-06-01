Advertisements

أسرة "الفجر" تتمنى الشفاء العاجل للكاتب الصحفي حسين الزناتي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:47 م
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
الفجر
تتمنى أسرة جريدة "الفجر"، الشفاء العاجل، والصحة والعافية، للكاتب الصحفي حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأمين الصندوق، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين، بعد تأكد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتؤكد أسرة "الفجر"، صحفيون وإدارة، أن الكاتب الصحفي حسين الزناتي، من أعمدة النقابة المهمة، ومن أكثر أعضاء المجلس نشاطًا وحبًا لمهنته، ومن أكثر رؤساء التحرير مهنية، وحرصًا على مصلحة الزملاء والمهنة.

وكان قد أصيب حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأمين الصندوق بالنقابة، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تأكد إيجابية تحاليله، وجاري عمل فحوصات طبية ومسحة، لزوجته وأولاده للاطمئنان عليهم.

أخبار تهمك

الخطيب يقرر التصعيد ضد الزمالك بعد لافتة "نادي القرن"

منذ 36 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن أدوية المناعة.. وتوجه مناشدة للمواطنين (صور)

منذ ساعة و 25 دقيقة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

عضو مجلس الأهلي يشكو تركي آل الشيخ إلى النائب العام

منذ نصف ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

06:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين