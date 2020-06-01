أسرة "الفجر" تتمنى الشفاء العاجل للكاتب الصحفي حسين الزناتي

تتمنى أسرة جريدة "الفجر"، الشفاء العاجل، والصحة والعافية، للكاتب الصحفي حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأمين الصندوق، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين، بعد تأكد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وتؤكد أسرة "الفجر"، صحفيون وإدارة، أن الكاتب الصحفي حسين الزناتي، من أعمدة النقابة المهمة، ومن أكثر أعضاء المجلس نشاطًا وحبًا لمهنته، ومن أكثر رؤساء التحرير مهنية، وحرصًا على مصلحة الزملاء والمهنة.



