محافظ الأقصر يجري جولة بالمستشفيات المقدمة خدماتها لمصابي كورونا (صور)

أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، جولة ميدانية، تفقد خلالها عدد من المستشفيات التي تقدم خدماتها لمصابي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





وزار المحافظ، مستشفى الأقصر العام، ومستشفى حميات الأقصر، لمتابعة انتظام العمل وتقديم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، وذلك برفقة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد.





وخلال جولته بمستشفى الأقصر العام، الذي يحتوى على جناح لحالات العزل يحتوي على 32 سريرا، استمع محافظ الأقصر إلى شكاوى عدد من المواطنين بخصوص قلة عدد التمريض، حيث أعطى المحافظ تعليمات بزيادة فريق التمريض الخاص بحالات العزل.

وأثناء جولته بمستشفى حميات الأقصر، تابع المحافظ، انتظام الخدمات الطبية بالمستشفى، كما استمع إلى شرح من مدير المستشفى الدكتور محمد الرملي، عن سير العمل داخل المستشفى.





وأوضح مدير المستشفى، أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى من 12 سرير إلى 52 سرير، كما يجري تجهيز 7 أسرة عناية مركزة، كما يجري تجهيز توسعة شبكة الأكسجين، كما تجري أعمال تركيب وتوصيلات الغاز للمستشفى، مؤكدا على توافر كافة المستلزمات الطبية.



كما تابع المحافظ خلال جولته بمستشفى الحميات، التجهيز لإنشاء خزان مياه بسعة 200 متر مكعب بقيمة 620 ألف جنيها تنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، كما أصدر المحافظ قرار يحمل رقم 188 لسنة 2020، ينص على إلغاء كافة الإجازات الممنوحة للعاملين بمديرية الشئون الصحية بالأقصر والإدارات الصحية والوحدات الصحية التابعة للمديرية (عدا العاملين في الخارج) لمدة شهرين.



كما أكد محافظ الأقصر، على ضرورة جاهزية المستشفيات المخصصة لحالات مصابي كورونا وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم بداية من إجراء الفحوصات اللازمة والتشخيص والعزل وتقديم العلاج، حتى الوصول إلى مرحلة الشفاء والخروج، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على حياة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.





آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



