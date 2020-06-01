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علي غزال: الحياة عادت في اليونان مثلما كانت قبل كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:46 م
علي غزال
علي غزال
علي نبوي
أكد علي غزال لاعب لايسا اليوناني على أن الأمور في اليونان عادت مثلما كانت عليه قبل فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت :"نخوض التدريبات بشكل جماعي منذ فترة، وسنلعب أول مباراة في الدوري مع الفريق يوم الأحد المقبل".

وتابع :"الحياة في اليونان بدات في العودة بشكل تدريجي والوضع أصبح مستقرًا مثلما كان عليه قبل أزمة كورونا، سبب قلة الأعداد المصابة، باستثناء بعض الأمور التي تسير على الجميع مثل القطارات والأتوبيسات".

وواصل :"لم أفكر في العودة إلى مصر وقت أزمة كورونا لأن زوجتي وابنتي متواجدن في بلجيكا فكان الأفضل لي هو التواجد في أوروبا حتى العودة إلى التدريبات، اليونان شعروا بالخطر مبكرًا لما حدث في إيطاليا التي تعتبر على حدود اليونان، ولذلك هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي أغلقت كل شيء والوضع عاد كما كان".

وأشار :"لا أعلم ما سيتم اتخاذه من إجراءات في المباريات حال عودتها ولكن في التدريبات نخوضها بشكل طبيعي، كما أن هناك اختبارات أجريت على عدد كبير من اللاعبين ولم يتم اكتشاف أي حالة بين اللاعبين".

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كورونا علي غزال رياضة اليونان العودة للتدريبات اخبار الرياضة

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