بعد نجاح حفلها في عيد الفطر.. نجوى كرم لـ الفجر الفني: حفلات الأونلاين تجربة مختلفة وهذا سر اختياري لأغاني لم أقدمها من قبل

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تألقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في عيد الفطر بحفل غنائي أونلاين تم إذاعته عبر منصة شاهد vip، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وشركة "روتان"والمكتب الفني لمجموعة "MBC"، وصدحت بصوتها الجهور وقدمت لنا باقة مميزة من أجمل الأغنيات التي أعادتنا للفن الأصيل محققة نجاحات منقطعة النظير ولقبها الجمهور بملكة المسارح.



وبعد هذا النجاح الكبير الذي حققته شمس الأغنية اللبنانية في أولى حفلاتها الأونلاين، التقى بها الفجر الفني في حوار خاص لتتحدث معنا عن الحفل ونجاحه.



وقالت ملكة المسرح نجوى كرم إن تجربتها مع هذا الحفل الأونلاين كانت جديدة ومختلفة مؤكدة على سعادتها بنتيجته وأن الأجواء كانت رائعة وحظيت باعجاب الجمهور.



وعما إذا كانت تتوقع كل هذا النجاح لأولى حفلاتها الأونلاين، أكدت نجوى كرم على أن كل فنان ناجح لايتوقع دائمًا النجاح ولكنه يبذل قصارى مجهوداته حتى ينجح ويسعى إلى ذلك.



وعن سر تقديمها لمجموعة من الأغنيات المميزة خلال الحفل والتي لم تقدمها للجمهور من قبل في الحفلات السابقة، أوضحت شمس الأغنية اللبنانية قائلة: عندما نتواجد في مهرجانات ويكون أمامنا جمهور المسرح حينها يتطلب لونًا خاصًا وأغاني مختلفة عن الحفلات الأونلاين فطبيعة الأغاني تتراوح مابين الشعبي والكلاسيك.



وعن رأيها في اللون الغنائي الخاص بها وبأغانيها، أشارت نجوى إلى أنه أكبر سند ودعم لها، وأضافت "لأنه ما في عليه زحمة على الساحة الفنية بالماضي القريب ولا بالمستقبل القريب".



وعما إذا كانت تستعد لطرح أعمالًا غنائية جديدة لعشاقها خلال الفترة المقبلة، علقت قائلة "نحن عايشين على الكرة الأرضية كل يوم بيومه وإن شاء الله الأيام المقبلة تحمل لنا الأمل حتى نفكر بأعمال جديدة".





