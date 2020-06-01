أحمد موسى: أرقام إصابات كورونا فلتت.. وأطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار (فيديو)

توقع الإعلامي أحمد موسى، تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أعلن هذا الأمر.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد "، مساء الإثنين: "وفقا للدكتور حالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي قد نصل إلى 40 ألف إصابة فقط حال الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وقد تزيد الإصابة حال عدم الإلتزام"، معلقا "الأرقام طلعت وفلتت ونحتاج إلى انخفاضها الأيام المقبلة على غرار ما حدث في بريطانيا".





وطالب الإعلامي الحكومة بتأجيل قرار إعادة فتح الفنادق بطاقة 50% على الأقل لمدة أسبوعين، قائلا: "مش هيجرى حاجة لما نأجلها، مش عايزين نلاقي الدنيا باظت مننا".





وتابع أن:"كلام رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي خطر جدا والاعداد الحالية بسبب الخميس قبل الأخير في شهر رمضان".







