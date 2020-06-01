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أحمد موسى: أرقام إصابات كورونا فلتت.. وأطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:43 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
توقع الإعلامي أحمد موسى، تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أعلن هذا الأمر.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد "، مساء الإثنين: "وفقا للدكتور حالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي قد نصل إلى 40 ألف إصابة فقط حال الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وقد تزيد الإصابة حال عدم الإلتزام"، معلقا "الأرقام طلعت وفلتت ونحتاج إلى انخفاضها الأيام المقبلة على غرار ما حدث في بريطانيا".

وطالب الإعلامي الحكومة بتأجيل قرار إعادة فتح الفنادق بطاقة 50% على الأقل لمدة أسبوعين، قائلا: "مش هيجرى حاجة لما نأجلها، مش عايزين نلاقي الدنيا باظت مننا".

وتابع أن:"كلام رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي خطر جدا والاعداد الحالية بسبب الخميس قبل الأخير في شهر رمضان".



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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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