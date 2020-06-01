مصطفى عاطف يفاجئ جمهورة بالجزء التاني من "أخويا الكبير "

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نشر المنشد الديني مصطفي عاطف صوراان له عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وعلق "عاطف" علي الصورة قائلاً :"اللهم إحفظنا بحفظك المتين، خدو بالكم من نفسكم، بنحضر للجزء التاتي من أخويا الكبير دعواتكو "



وقد أطلق مصطفي عاطف أغنيته الجديده "رساله الشوق وذلك عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات" يوتيوب".





يشار إلي أن المنشد مصطفى عاطف قد شارك في عدة حفلات "أون لاين" وأبرزهم حفل الفنان محمد ثروت في ليلة النصف من شعبان، والتي تم عرضها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد.



يذكر أن مصطفى عاطف من مواليد المحلة الكبرى 1990م.

-عضو مجلس إدارة بنقابة الإنشاد الديني، طالب علم أزهرى، أتم حفظ وتلاوة القرآن الكريم، ملتحق بكلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة الأزهر.



و شارك في تقديم مجموعة من الندوات والمؤتمرات مع: الداعية "الحبيب علي الجفري"، والشيخ " البوطي"، والدكتور "علي جمعه"، والدكتور "أحمد عمر هاشم" والدكتور "عمروخالد"، والداعية "مصطفى حسني"، والداعية "عمرومهران".