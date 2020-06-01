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أحمد موسى يكشف سبب انفعال رئيس الوزراء في اجتماع المحافظين (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حذر المحافظين خلال اجتماع اليوم من رفض استقبال أي مستشفى لمريض بـ "كورونا"، وشكل لجنة من الأمن الوطني الرقابة الادارية والمحافظين مع جهات أخرى لمراقبة الوضع والتأكد من حصول المواطن على الرعاية الصحية المطلوبة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين أن رئيس الوزراء كان في قمة الغضب خلال اجتماع المحافظين اليوم بسبب ازدياد إصابات فيروس كورونا، لافتا إلى أن "مدبولي" شدد خلال الاجتماع على أن التهاون غير مقبول في ظل توافر المستلزمات الطبية واعتبارها أمن قومي في البلاد.

وأضاف الإعلامي أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة توفير خط ساخن لكل محافظة ويتم إعلانه لتقليل الضغط على رقم 105 وشكاوى الحكومة حتى لا يحدث تأخير في توفير الخدمة للمواطن.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.


من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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