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فاسكو دي جاما يُعلن إصابة 16 لاعبًا بفيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن نادي فاسكو دي جاما البرازيلي إصابة 16 لاعبا من فريقه بفيروس كورونا كوفيد - 19، وذلك عقب خضوعهم للفحوصات الطبية والتي جاءت نتيجتها إيجابية.

وقال النادي البرازيلي أن 16 لاعبا تأكدت إصابتهم بكورونا، من أصل 43 خضعوا للاختبار، حيث من المنتظر أن يدخلون مرحلة العزل الصحي، فيما تعافي ثلاثة لاعبين آخرين من الفيروس.

وكان اللاعبين في ريو دي جانيرو قد حصلوا الضوء الأخضر لخوض اختبارات بدنية وتنفيذ تدريبات فردية بدءا من اليوم الاثنين، لكن دون تلامس واحتكاك مع الزملاء.

وعلى الجانب الأخر لم تقرر باقي الولايات البرازيلية بعد موعد استئناف أنديتها للتدريبات بشكل تقليدي.

ويتوقف النشاط الكروي في البرازيل منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا والذي اجتاح العالم وتسبب في إيقاف المنافسات الرياضية.

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