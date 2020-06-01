عاجل.. الإمارات تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا





أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 18 ألفاً، وتسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة الى 35,192.





وذكرت الإمارات: أنه تم اجراء 30,147 فحصاً جديداً، لافتة إلى تسجيل حالتين وفاة جديدة، وما زالت 16,588 حالة تتلقى العلاج من جنسيات مختلفة، نقلا عن وكالة أنباء الإمارت "وام".



