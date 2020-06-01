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محافظ الشرقية يكشف تفاصيل اجتماع مجلس المحافظين مع رئيس الوزراء

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بمجلس المحافظين اليوم، موضحا أن رئيس الوزراء أكد أن المحافظين مفوضين في إتخاذ القرارات المناسبة بقوة وصرامة في المرحلة المقبلة.

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أنه وجه بتشكيل لجنة لمتابعة الوضع مع مستشفيات العزل وتوافر المستلزمات بكل محافظة، ورفع تقرير يومي عن الوضع بها، مع التأكيد على ضرورة تخصيص أكثر من رقم تليفون لاستقبال شكاوى المواطنين.
      


وأضاف محافظ الشرقية، أن رئيس الوزراء وجه بمواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية، وتوفير الكمامات للمواطنين في مختلف المحافظات، منوها بأنه اعتبارا من الغد سيتم رفع تقارير عن الوضع لرئيس الوزراء.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

تسجيل 1536 حالة إصابة بكورونا و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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