Advertisements

اليونان: سنتصدى بقوة لمحاولات تنقيب تركيا في المتوسط

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
وكالات

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، مساء اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة للتعامل مع الاستفزازات التركية إذا قررت تركيا توسيع عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف دندياس: "لا يمكن لتركيا التعدي على حقوق اليونان السيادية المكرسة في القانون الدولي، ومواقفنا بشأن هذه المسألة محددة، وقد تم إبلاغ تركيا مرارا وتكرارا بهذه المواقف، وكانت وستظل اليونان مستعدة تماما للرد على هذه الاستفزازات".

ويأتي تحذيره عقب إعلان تركيا عزمها الشروع في التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط، في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، بموجب اتفاق وقعته أنقرة، مع حكومة فايز السراج التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، في حديثه خلال مراسم بمناسبة بدء إبحار السفينة التركية فاتح للتنقيب عن النفط والغاز إلى البحر الأسود: إن "مؤسسة البترول التركية ستبدأ عمليات التنقيب في مناطق شرقي المتوسط".

وكانت حكومة السراج قد وقعت العام الماضي، اتفاقا مع تركيا بترسيم الحدود البحرية، والذي قوبل بالإدانة من قبل دول عدة في المنطقة من بينها اليونان وقبرص بوصفه غير شرعي.

وعارض الاتحاد الأوروبي أيضا الاتفاق البحري، الذي جرى توقيعه جنباً إلى جنب مع اتفاقية تقدم تركيا بموجبها دعماً عسكرياً لميليشيات طرابلس، التي تدعم حكومة السراج وتحارب الجيش الوطني الليبي منذ أكثر من عام.

ومن المنتظر أن تزيد الخطوة التركية من تأزم الموقف في المنطقة، حيث لتركيا خلافات منذ سنوات مع اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل بشأن ملكية المصادر الطبيعية، ومن الممكن أن تواجه تركيا عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي على خلفية عملياتها غير الشرعية.

وسبق لزعماء أوروبا أن أصدروا بيانا قالوا فيه: إن أنشطة التنقيب التركية "غير قانونية" وأن التكتل "مستعد للرد بشكل مناسب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا اليونان التنقيب البحر المتوسط

أخبار تهمك

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 13 ساعة

عضو مجلس الأهلي يشكو تركي آل الشيخ إلى النائب العام

منذ نصف ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يقرر التصعيد ضد الزمالك بعد لافتة "نادي القرن"

منذ 37 دقيقة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 22 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ يوم

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن أدوية المناعة.. وتوجه مناشدة للمواطنين (صور)

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

قبرص تصدر مذكرات لاعتقال طاقم سفينة تنقيب تركية عن الغاز

تركيا ترسل سفينة ثانية للحفر بالقرب من قبرص.. والاتحاد الأوروبي يحذر

تركيا: السفينة الثانية ستنطلق قبالة قبرص للتنقيب عن الغاز

قبرص تدين بشدة تعدي تركيا مجددا على مياهها الإقليمية

تركيا تتحدى أوروبا وتواصل خرق القوانين والمعاهدات الدولية

إدانة ثلاثية لاتفاق تركيا والسراج! (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

06:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين