كشف حساب أندية القاهرة بالقسم الثالث

الفجر الرياضي



اتحاد الشرطة أكثر الفرق تعادل بواقع 13 مباراة يلية السكة الحديد وبنها برصيد 11 تعادل، فيما حقق فريق المرج أقل الفرق تعادل بواقع مباراتين.



سجل السكة الحديد رقم مميز في تسجيل الأهداف بعدما سجل لاعبيه 45 هدف كاقوى خط هجوم، يليه البلاستيك بواقع 39 هدف، فيما فريق الغاية أقل الفرق لإحراز للأهداف برصيد 13 هدفا.



يعتبر سراى القبة أضعف خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 65 هدف، فيما يعد السكة الحديد والماظة أقوى خط دفاع برصيد 17 هدف.



حافظت 5 فريق على أجهزة الفنية وهي السكة الحديد، وشباب بطا، والمرج،والاميرية ، وبهتيم.



يتصدر محمد الفيل لاعب البلاستيك قائمة الهدافين برصيد 18 هدف ، يلية محمد زكي لاعب مصر للتأمين برصيد 13 هدف.



ترتيب المجموعة السادسة



1- السكة الحديد 50 نقطة

2- البلاستيك 45 نقطة

3- مصر للتأمين 44 نقطة

4- العبور 42 نقطة

5- ألماظة 40 نقطة

6- الشمس 39 نقطة

7- شباب بطا 38 نقطة

8- اتحاد الشرطة 37 نقطة

9- بهتيم 34 نقطة

10- بنها 29 نقطة

11- المرج 29 نقطة

12- طوخ 28 نقطة

13- الغابة 25 نقطة

14- الأميرية 23 نقطة



تنتظر أندية المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث والتى تضم 15 فريقا، قرار عودة النشاط الرياضي من عدمه للموسم الحالي 2019-2020.ويستعرض "" حصاد الأسابيع الماضية، وكشف حساب الأندية، خلال 27 جولة، حيث يبقى 3 مباريات فقط على انتهاء الموسم الحالي.أقيمت 189 مباراة ثم تحقيق الفوز خلالها في 131 مباراة، والتعادل في 58 مباراة منهم 32 تعادل ايجابي مقابل 25. تعادل سلب .تم تسجيل 422 هدف خلال 27 أسبوع، حقق فريق السكة الحديد والبلاستيك الأكثر فوزاً بواقع 13 فوزاً لكلا منهما، فيما حقق سراى القبة فوزاً واحداً.يعد فريق سراى القبة الأكثر خسارة برصيد 21 مباراة، يلية الأميرية والمرج 14 مباراة، فيما يعد نادى السكة أقل الفرق خسارة برصيد مباراة واحدة فقط.