مقترح برلماني لعقد امتحانات الثانوية في مراكز الشباب والأندية

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أعلنت النائبه مي محمود، عن تقدمها بطلب اقتراح برغبة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صيحي وزير الشباب والرياضة بشأن عقد لجان امتحانات الثانوية العامة علي ملاعب مراكز الشباب والاندية الرياضية بسبب انتشار فيروس كورورنا المستجد الذي بات يحصد أرواح المئات في مختلف دول العالم، مشيرة إلي أن وزارة الشباب والرياضة تمتلك ما يقرب من 3000 ملعب علي مستوي محافظات الجمهورية



وأضافت "محمود"، في اقتراحها اليوم الاثنين، أن ملاعب وزارة الشباب مفتوحة، ويمكن من خلالها توفير المسافة الآمنة بين الطلاب وتقليل انتشار الفيروس بالأماكن المغلقة أو غير جيدة التهوية مع مراعاة أن يتم تحديد توقيت الحظر من الساعة 5 عصرا طوال أيام الامتحانات، ويسمح فقط للطلبة بالتحرك أثناء الحظر على أن تُعقد لجان الامتحانات بدءًا من الساعة 6 مساءً لتلافي التجمعات أثناء عمليات تنقل الطلاب إلى اللجان ومنع التجمعات وتكدس المواصلات.



وأكدت النائبة علي ضرورة التنسيق مع وزارة النقل لتوفير اتوبيسات النقل العام والمواصلات العامة لنقل الطلاب من وإلى اللجان مجانا في حال إظهار رقم الجلوس وعدم السماح بالوقوف داخل الأتوبيسات ويكتفي بعدد معين.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن المقترح يتميز بعدد من المميزات ومنها السماح بعقد الامتحانات في أماكن مكشوفة مما يقلل من انتشار الفيروس بين الطلاب على عكس الفصول المغلقة، بالإضافة إلي تلافي تأجيل الامتحانات للطلاب التي تقع لجانهم في اماكن الحجر للدور الثاني مما يسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلًا عن استغلال فترة الحظر لعقد الامتحانات يقلل من تعرض الطلاب لأشعة الشمس أثناء فترة الامتحانات مع العلم أن جميع الملاعب والاستادات مجهزة بكشافات إضاءة قوية.



كما أشارت النائبة إلي أن استغلال فترة الحظر لعقد الامتحانات يقلل من التزاحم أثناء انتقال الطلاب إلى اللجان حيث يسمح بالتنقل فقط في تلك الفترة للطلاب والمراقبين مما يخفف عبء الازدحام في المواصلات العامة، لافتة إلي أن إلغاء امتحانات المواد التي لا تحسب ضمن المجموع الكلي يقلل من تجمعات الطلاب ما بين الفترتين، ويقلل نفقات تعقيم اللجان مرتين بنفس اليوم.