Advertisements

مقترح برلماني لعقد امتحانات الثانوية في مراكز الشباب والأندية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
أعلنت النائبه مي محمود، عن تقدمها بطلب اقتراح برغبة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صيحي وزير الشباب والرياضة بشأن عقد لجان امتحانات الثانوية العامة علي ملاعب مراكز الشباب والاندية الرياضية بسبب انتشار فيروس كورورنا المستجد الذي بات يحصد أرواح المئات في مختلف دول العالم، مشيرة إلي أن وزارة الشباب والرياضة تمتلك ما يقرب من 3000 ملعب علي مستوي محافظات الجمهورية

وأضافت "محمود"، في اقتراحها اليوم الاثنين، أن ملاعب وزارة الشباب مفتوحة، ويمكن من خلالها توفير المسافة الآمنة بين الطلاب وتقليل انتشار الفيروس بالأماكن المغلقة أو غير جيدة التهوية مع مراعاة أن يتم تحديد توقيت الحظر من الساعة 5 عصرا طوال أيام الامتحانات، ويسمح فقط للطلبة بالتحرك أثناء الحظر على أن تُعقد لجان الامتحانات بدءًا من الساعة 6 مساءً لتلافي التجمعات أثناء عمليات تنقل الطلاب إلى اللجان ومنع التجمعات وتكدس المواصلات.

وأكدت النائبة علي ضرورة التنسيق مع وزارة النقل لتوفير اتوبيسات النقل العام والمواصلات العامة لنقل الطلاب من وإلى اللجان مجانا في حال إظهار رقم الجلوس وعدم السماح بالوقوف داخل الأتوبيسات ويكتفي بعدد معين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن المقترح يتميز بعدد من المميزات ومنها السماح بعقد الامتحانات في أماكن مكشوفة مما يقلل من انتشار الفيروس بين الطلاب على عكس الفصول المغلقة، بالإضافة إلي تلافي تأجيل الامتحانات للطلاب التي تقع لجانهم في اماكن الحجر للدور الثاني مما يسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلًا عن استغلال فترة الحظر لعقد الامتحانات يقلل من تعرض الطلاب لأشعة الشمس أثناء فترة الامتحانات مع العلم أن جميع الملاعب والاستادات مجهزة بكشافات إضاءة قوية.

كما أشارت النائبة إلي أن استغلال فترة الحظر لعقد الامتحانات يقلل من التزاحم أثناء انتقال الطلاب إلى اللجان حيث يسمح بالتنقل فقط في تلك الفترة للطلاب والمراقبين مما يخفف عبء الازدحام في المواصلات العامة، لافتة إلي أن إلغاء امتحانات المواد التي لا تحسب ضمن المجموع الكلي يقلل من تجمعات الطلاب ما بين الفترتين، ويقلل نفقات تعقيم اللجان مرتين بنفس اليوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم طارق شوقي الثانوية العامة البرلمان

أخبار تهمك

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 13 ساعة

عضو مجلس الأهلي يشكو تركي آل الشيخ إلى النائب العام

منذ نصف ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن أدوية المناعة.. وتوجه مناشدة للمواطنين (صور)

منذ ساعة و 25 دقيقة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 22 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ يوم

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

الخطيب يقرر التصعيد ضد الزمالك بعد لافتة "نادي القرن"

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

في ختام ماراثون الثانوية.. التعليم تعلن: "وداعًا صفحات الغش"

محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات بالمدارس ويوجه بتوفير الهدوء وكافة سبل الراحة للطلاب

أمن قنا: ممنوع الاقتراب من لجان الثانوية دون صفة ولن نتدخل دون إذن رئيس اللجنة

بعد امتحان اللغة العربية.. شاهد بالصور رد فعل طلاب الثانوية العامة بالبحيرة

محافظ الجيزة: انتظام امتحانات الثانوية العامة ولا شكاوى من الطلاب‎

محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة "صور وفيديو"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

06:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين