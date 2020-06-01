نتيجة كادر المعلمين بالأكاديمية المهنية للمعلمين للتدريب ترقيات 2020





صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن اطلاق المنصة الرقمية للتدريب المعلمين الكترونيًا، بسببب الظروف التى تمر بها البلاد وتفشي فيرس كورونا المستجد (كوفيد_19) ومنعًا لانتشار المرض وتكدس المعلمين في الاكاديمية، ومنعًا من الازدحام والذهاب الى المدارس وليتمكن المعلمين والمعلمات الدخول للمنصة الالكترونية وتسجيل للترقية وتم تقسيم معلمين التدريب الى فئتين (معلم - معلم اول) (معلم اول _ معلم خبير) من يوم 21 مايو 2020 وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين أنه تم اتخاذ كل التدابير التى تساهم فى الحصول الكادر والحصول علي الترقية.





رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين للتدريب

بدء جميع معلمين ومعلمات جمهورية مصر العربية التسجيل للحصول علي الترقيات من خلال منصة التدريب للأكاديمية المهنية للمعلمين للبدء في التدريبات الخاصة بهم، الخاصة بالترقيات للعام 2020، رابط التسجيل الخاص باختبار الترقيات للمعلمين ويفضل التسجيل من خلال شاشات الكمبيوتر منعا لحدوث الاخطاء خلال ادخال البيانات الخاصة بالمعلم، واستخدام اللغة الانجليزية بالتسجيل البيانات.



إرشادات التسجيل

قامت الاكاديمية المهنية للمعلمين بتحديد بعض الشروط والارشادات للمعلمين يجب اتباعها عند تسجيل كافة البيانات وهي :

ضرورة تسجيل البيانات الخاصة في صحيفة الاحوال الخاصة بالمعلم. تجسيل الوظيفة الحالية للمعلم. تسجيل الرقم القومي والتاكد منه. تسجيل كود الحجز الخاص بالمعلم. تسجيل رقم هاتف خاص بالمعلم. تحديد المادة الدراسية التي يقوم بتدريسها. الضغط علي زر تسجيل لتحديد موعد التدريب الخاص بالمعلم.