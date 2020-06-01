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إزالة التعديات المقامة على أراضي السكك الحديدية بغرب الإسكندرية (صور)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، اليوم الاثين، حملات مكبرة لمواجهة البناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الإزالة للتعديات، واستعادة الأراضى من المخالفين والمغتصبين حفاظا على ثروة مصر والحفاظ على أملاك الدولة.

وأشار حي غرب فى بيان له اليوم، أن المهندسة ابتسام الشافعي رئيس حي غرب، قد قادت حملة مكبرة يرافقها اللواء حكمدر غرب واللواء مساعد فرقة الداخلية ومأمور قسم شرطة مينا البصل وضباط ومعاونى المباحث وقوات من الأمن المركزى والإدارات المعنية بالحى، وقد تم تنفيذ القرار رقم 4 لسنة 2020 بإزالة الإشغالات والتعديات وهى عبارة عن ورش سمكرة ودوكو والتى تشغل حرم ارض ملك الهيئة القومية للسكك الحديدية والكائنة نزلة اتجاه كوبرى 27 من شارع المكس بمسطح 50 م2 وتم تسليم الأرض بعد تنفيذ الإزالة للهيئة.

من جهة أخرى قامت الأجهزة التنفيذية، بحى غرب بتنفيذ عدد (3) قرارات إزالة للمبانى المخالفة، حيث تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 47 لسنة 2020 بإزالة شيخشيخه وسور الدور العاشر علوى 63ص و67مكرر شارع الامير لؤلؤ، تنفيذ قرار الإزالة رقم 922 لسنة 2014 تم هدم وتكسير وإزالة الدور الخامس علوى بشارع حافظ حسنين بمسطح 100 م2، تنفيذ قرار رقم 20 لسنة 2020 والصادر بإزالة الدور الثالث علوى بشارع 201مستجد نهاية شارع ابن سهلان بمسطح 100م2.

على جانب اخر، نفذ حي الجمرك بمحافظة الاسكندرية اليوم الاثنين حملة مكبرة لرفع الإشغالات التي تعوق الطريق العام بنطاق منطقة المنشية والجمرك برئاسة نجوى أمين رئيس حي الجمرك.

قاد الحملة كل من حمدي حسان رئيس قسم الاشغالات والنقيب ياسر رجب رئيس وحدة مرافق حي الجمرك أنهار عثمان مدير إدارة الأزمات والكوارث بالحي. 

واستهدفت الحملة ميدان التحرير وميدان الجندي المجهول وشارع الجمهورية وشارع فرنسا والنصر وتم رفع جميع الإشغالات وتم رفع كافة الإشغالات التي تعوق الطريق العام وضبط سيارة نقل تقوم بتحميل مخلفات القمامة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات.

و كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء فى تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك اتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.
إزالة التعديات المقامة على أراضي السكك الحديدية بغرب الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات المقامة على أراضي السكك الحديدية بغرب الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات المقامة على أراضي السكك الحديدية بغرب الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات المقامة على أراضي السكك الحديدية بغرب الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات المقامة على أراضي السكك الحديدية بغرب الإسكندرية (صور)
إزالة التعديات المقامة على أراضي السكك الحديدية بغرب الإسكندرية (صور)

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مصر محافظة الاسكندري حي الإسكندرية ازالة تعديات اخبار

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